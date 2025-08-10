الطقس غداً في الإمارات صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة لطقس ، ان الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، و حركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية ، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا ، و يحدث المد الأول عند الساعة 15:22 والمد الثاني عند الساعة 02:24 و الجزر الأول عند الساعة 08:49 والجزر الثاني عند الساعة 20:15.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا ،و يحدث المد الأول عند الساعة 11:17 والمد الثاني عند الساعة 23:17 و الجزر الأول عند الساعة 17:28 والجزر الثاني عند الساعة 05:18.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 35 45 20

دبي 42 34 60 30

الشارقة 42 32 60 25

عجمان 41 31 60 30

أم القيوين 41 32 55 30

رأس الخيمة 41 33 50 30

الفجيرة 34 30 90 65

العـين 42 32 50 20

ليوا 45 33 40 20

الرويس 46 34 55 20

السلع 46 34 60 15

دلـمـا 43 33 75 40

طنب الكبرى / الصغرى 38 33 80 30

أبو موسى 36 32 80 60