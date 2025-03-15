الإمارات ترحب باتفاق ترسيم الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان

أعربت دولة الإمارات، عن ترحيبها بالاتفاق الذي توصلت إليه كل من جمهورية طاجيكستان، وجمهورية قرغيزستان، لترسيم الحدود بين البلدين، وأكدت دعمها للجهود الرامية إلى تعزيز السلم والازدهار.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في توطيد الاستقرار والتعاون البناء، وفي تعزيز التنمية والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الصديقين ويخدم مصالحهما المشتركة.

وأكدت الوزارة على أن دولة الإمارات تجمعها بجمهورية طاجيكستان، وجمهورية قرغيزستان، علاقات وطيدة، وستدعم جهودهما لتعزيز السلام والنماء والاستقرار في المنطقة، مشددة على أهمية الحوار السلمي كسبيل وحيد لحل النزاعات.