حمدان بن محمد: التعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص تجسّيد لقيمنا الأصيلة ورسالة دبي الإنسانية

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، توقيع اتفاقية استراتيجية بين دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع مجموعة من المطورين العقاريين، بهدف تعزيز الاستدامة في بناء وتشغيل ورعاية المساجد في مناطق التطوير العقاري بالإمارة، مؤكداً سموه أن التعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص تجسّيد لقيمنا الأصيلة ورسالة دبي الإنسانية.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "شهدت توقيع اتفاقية استراتيجية بين دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع مجموعة من المطورين العقاريين، بهدف تعزيز الاستدامة في بناء وتشغيل ورعاية المساجد في مناطق التطوير العقاري بالإمارة، وقدمت هذه الشركات مساهمات بقيمة 560 مليون درهم ضمن هذه المبادرة".

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد: "كما التقيتُ مجموعة من أصحاب الخير والأيادي البيضاء من رعاة بيوت الله في دبي … التعاون المثمر والمتواصل بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب مساهمات الأفراد ودعم المشاريع الخيرية هو تجسّيد لقيمنا الأصيلة، ورسالة دبي الإنسانية".