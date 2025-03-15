محمد بن راشد: مستقبلنا مرهون باهتمامنا ببذرة الإمكانيات العظيمة التي يحملها كل طفل في بلادنا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، أن مستقبلنا مرهون باهتمامنا ببذرة الإمكانيات العظيمة التي يحملها كل طفل في بلادنا.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "في كل طفل تكمن بذرة .. بذرة لأحلام وإنجازات وإمكانيات مهولة .. إما أن تنمو هذه البذرة لتصبح شجرة وارفة مثمرة معطاءة .. وإما أن تتلاشى وتذوي البذرة في بدايتها نتيجة الإهمال وسوء العناية".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: "أطفالنا اليوم هم الرجال والنساء الذين سيحملون ويحمون ويبنون مستقبل بلادنا .. مستقبلنا مرهون باهتمامنا ببذرة الإمكانيات العظيمة التي يحملها كل طفل في بلادنا".