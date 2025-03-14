الإمارات ترحب بإنجاز أرمينيا وأذربيجان مفاوضات السلام بينهما

رحبت دولة الإمارات بإعلان جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا إنجازهما مفاوضات السلام بينهما، وأعربت عن أملها في أن ترسّخ هذه الخطوة التاريخية جسور التواصل والحوار والاستقرار، وتحقق التنمية لشعبي أرمينيا وأذربيجان، وفي منطقة القوقاز بشكل عام.

وأشارت معالي لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، إلى أن دولة الإمارات تدعم كل ما يقرره البلدان الصديقان في سبيل تعزيز الأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، وترسيخ تسوية تفتح صفحة من التعاون المستدام والبنّاء.

وأكدت معالي نسيبة على أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات وطيدة مع كل من أرمينيا وأذربيجان، وتتطلع إلى تعزيز آفاق التعاون بينهما بما يحقق المصالح المشتركة.