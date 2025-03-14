"سقيا الإمارات" تطلق مبادرة "تبرّع بالمياه للمساجد" المجتمعية

أطلقت مؤسسة "سقيا الإمارات" مبادرتها المجتمعية الجديدة "تبرّع بالمياه للمساجد" بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وشركة "ماي دبي"، ومركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو". وتتيح المبادرة المجال للأفراد والمؤسسات التبرع بالمياه لمن يحتاجها ليتم توزيعها في مساجد مختارة في دبي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة "سقيا الإمارات": "منذ تأسيسها قبل عشرة أعوام، دأبت مؤسسة "سقيا الإمارات" تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، على توفير البرامج والمبادرات التي تتيح الفرصة للجميع كي يساهموا في بناء مجتمع متماسك متعاضد يساعد بعضه بعضاً، وتوفير الفرص أمامهم لتقديم دعم إضافي يلبي احتياجات المحرومين في كل مكان. وانطلاقاً من قيم العطاء والخير التي تشكل جزءاً أصيلاً في ثقافتنا وديننا الإسلامي الحنيف، وانسجاماً مع "عام المجتمع" في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار "يداً بيد"، تطلق المؤسسة مبادرة مجتمعية جديدة لتوفير مياه الشرب في مساجد مختلفة في دبي، لتوطيد أواصر التلاحم والأخوة بين مختلف فئات المجتمع."

ويمكن التبرع بالمياه لعدد من المساجد في إمارة دبي من خلال موقع "سقيا الإمارات" الإلكتروني أو تطبيق "سقيا الإمارات" الذكي المتوفر على "أندرويد" و"آي أو إس".