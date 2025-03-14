شركة كلداري إخوان "ورثة عبداللطيف إبراهيم كلداري" تقدم 10 ملايين درهم لحملة "وقف الأب"

أعلنت شركة كلداري إخوان “ورثة عبداللطيف إبراهيم كلداري”، عن مساهمتها بمبلغ 10 ملايين درهم دعماً لحملة "وقف الأب"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تزامناً مع شهر رمضان المبارك، لإنشاء صندوق وقفي لتوفير الرعاية الصحية لملايين الأفراد والأسر الأقل حظاً حول العالم بشكل مستدام.

وتهدف الحملة إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده ، وتعمل على ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، من خلال توفير وقف مستدام يضمن توفير فرص الرعاية الصحية والتمكين للفئات الأقل حظاً أو تلك التي تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى الموارد اللازمة، في مختلف أنحاء العالم، وتستهدف كل إنسان محتاج للرعاية الصحية في المجتمعات الأقل حظاً حول العالم، بما يساهم في تحقيق حياة كريمة لهم.

كما تهدف الحملة إلى ترسيخ القيم النبيلة في دولة الإمارات وفي مقدمتها العطاء غير المحدود، والتضامن الإنساني العميق مع جميع شعوب العالم، وتطوير مفهوم الوقف الخيري، وإحداث حراك مجتمعي واسع النطاق يساهم في تحقيق مستهدفاتها في توفير رعاية صحية مستدامة للمحتاجين.

وتأتي مساهمة شركة كلداري إخوان “ورثة عبداللطيف إبراهيم كلداري” في حملة "وقف الأب" في سياق الإقبال الكبير على المشاركة سواء من الأفراد أو المؤسسات وقطاعات الأعمال المختلفة في دعم الحملة، ما يؤكد رسوخ ثقافة البذل في مجتمع الإمارات.

وقال محمد عبد اللطيف إبراهيم كلداري رئيس مجلس الإدارة المشارك والرئيس التنفيذي للمجموعة، إن حملة “وقف الأب” تشكل امتداداً لمبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الكريمة، حيث عودنا سموه في شهر رمضان من كل عام على إطلاق الحملات الإنسانية الخيرة والتي يمتد أثرها إلى كافة المحتاجين في العالم، وتجسد حملة “وقف الأب” حرص دولة الإمارات على تلبية احتياجات المجتمعات الأقل حظاً، وفي مقدمتها توفير الرعاية الصحية بما يساهم في تحقيق حياة كريمة للأفراد في المجتمعات الأقل حظاً حول العالم .

وأضاف أن مساهمة شركة كلداري إخوان في هذا العمل الخيري تعبر عن التزامها بالمشاركة في البرامج والمشاريع الخيرية ودعم المبادرات الإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات، وتكتسب هذه الحملة أهمية كبيرة لدورها في تقديم العلاج للمحتاجين ومكافحة الأمراض، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة للفقراء وغير القادرين.

وتواصل حملة "وقف الأب" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة FathersFund.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN Number: AE020340003518492868201) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "وقف الأب" إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "أبي" أو "Father" عبر شبكتي "دو" و"اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" “Jood.ae”.