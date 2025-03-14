مجموعة لاندمارك تتعاون مع دريم دبي لتقديم جائزة بقيمة مليون درهم ضمن برنامج الولاء شكراً

أعلنت مجموعة لاندمارك، المجموعة الرائدة في قطاع الضيافة وتجارة التجزئة، عن تعاونها مع مشروع دريم دبي لإطلاق حملة "مليونير شكراً" وتقديم مكافأة مجزية بقيمة 1 مليون درهم إماراتي لأحد المتسوقين المحظوظين خلال شهر رمضان المبارك الجاري.

وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود المجموعة الأخيرة للارتقاء ببرنامج شكراً وتقديم مكافآت أكبر وتوفير تجربة مخصصة للعملاء. وتوفر حملة "مليونير شكراً" لعملاء البرنامج تذكرة لدخول السحب الكبير مقابل كل عملية شراء بقيمة 250 درهما إماراتيا أو أكثر من العلامات التجارية والمتاجر المشاركة في البرنامج في دبي والإمارات الشمالية، ومن خلال التطبيق الخاص بكل علامة أيضاً. وتشمل قائمة العلامات المُشاركة كلاً من سنتربوينت، وماكس فاشن، وهوم سنتر، وبيبي شوب، وسبلاش، وشومارت، ولايف ستايل، وإيماكس، وهوم بوكس، وستايلي، ومطاعم سيتي ماكس. وسيجري السحب لاختيار الفائز المحظوظ بمليون درهم إماراتي في أول أيام عيد الفطر السعيد.

وتعليقاً على الموضوع، قال جيمس ديكسون، كبير مسؤولي المنتجات في مجموعة لاندمارك ريتيل: "يسرنا التعاون مع دريم دبي لتقديم فرصة رائعة تساهم في إحداث نقلة نوعية لأحد أعضاء برنامج شكراً المحظوظين. ونجحنا في إعادة تصميم برنامج شكراً لنواصل جهودنا الحثيثة الرامية إلى تقديم أفضل الفرص والتجارب لعملائنا الكرام من أعضاء البرنامج. وتعكس المبادرات المميزة، مثل حملة ’ مليونير شكراً‘، التزامنا الثابت بردّ الجميل للمجتمعات التي ساهمت في دعم نموّنا على مدار الخمسين عاماً الماضية".

إن برنامج شكراً هو أول برنامج ولاء لعملاء تجارة التجزئة في دول الخليج العربي، ويتألف بصورته الجديدة من أربع مستويات هي البلاتيني والذهبي والفضي والكلاسيكي، ويوفر مزايا ومكافآت مصممة لتناسب مختلف احتياجات العملاء. كما يمكن للأعضاء الوصول إلى عروض حصرية من شركاء المجموعة العاملين في قطاعات المطاعم والترفيه والجمال، بما يتماشى مع احتياجاتهم المتنوعة في أسلوب الحياة.

لمزيد من المعلومات والتسجيل في سحب "مليونير شكراً"، يمكن للعملاء زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج أو استخدام تطبيق "شكراً".