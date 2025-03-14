أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء أنه تم تحديد موعد إطلاق القمر الاصطناعي الراداري "اتحاد سات"، غدًا عند الساعة 10:39 صباحًا بتوقيت دولة الإمارات.

معلومات

موعد الإطلاق 10:39 صباحًا بتوقيت دولة الإمارات

موعد البث المباشر 10:15 صباحًا بتوقيت دولة الإمارات

موقع الإطلاق :

قاعدة فاندنبرغ الجوية، كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية

صاروخ الإطلاق : فالكون 9

أبرز الإمكانات التقنية

-اتحاد سات واحد من بين الأقمار الاصطناعية الرادارية الأعلى دقة في المنطقة

-أنماط تصوير متعددة

-رصد على مدار الساعة

-معالجة سريعة للبيانات بدعم من الذكاء الاصطناعي

-رصد في مختلف الأحوال الجوية