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الإمارات

تحديد موعد إطلاق القمر الاصطناعي الراداري "اتحاد سات"

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البيان

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء أنه تم تحديد موعد إطلاق القمر الاصطناعي الراداري "اتحاد سات"، غدًا عند الساعة 10:39 صباحًا بتوقيت دولة الإمارات.

معلومات

موعد الإطلاق 10:39 صباحًا بتوقيت دولة الإمارات

موعد البث المباشر 10:15 صباحًا بتوقيت دولة الإمارات

موقع الإطلاق :

قاعدة فاندنبرغ الجوية، كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية

صاروخ الإطلاق : فالكون 9

أبرز الإمكانات التقنية

-اتحاد سات واحد من بين الأقمار الاصطناعية الرادارية الأعلى دقة في المنطقة

-أنماط تصوير متعددة

-رصد على مدار الساعة

-معالجة سريعة للبيانات بدعم من الذكاء الاصطناعي

-رصد في مختلف الأحوال الجوية