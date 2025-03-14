أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء أنه تم تحديد موعد إطلاق القمر الاصطناعي الراداري "اتحاد سات"، غدًا عند الساعة 10:39 صباحًا بتوقيت دولة الإمارات.
معلومات
موعد الإطلاق 10:39 صباحًا بتوقيت دولة الإمارات
موعد البث المباشر 10:15 صباحًا بتوقيت دولة الإمارات
موقع الإطلاق :
قاعدة فاندنبرغ الجوية، كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية
صاروخ الإطلاق : فالكون 9
أبرز الإمكانات التقنية
-اتحاد سات واحد من بين الأقمار الاصطناعية الرادارية الأعلى دقة في المنطقة
-أنماط تصوير متعددة
-رصد على مدار الساعة
-معالجة سريعة للبيانات بدعم من الذكاء الاصطناعي
-رصد في مختلف الأحوال الجوية