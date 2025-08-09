محمد بن زايد يهنئ رئيس أذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا باتفاق السلام التاريخي

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات "حفظه الله"، إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان ونيكول باشينيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا باتفاق السلام التاريخي الذي جرى توقيعه مؤخراً في البيت الأبيض.

وثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دور الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل إلى هذا الاتفاق، وتمنى سموه أن يكون فاتحة خير لعلاقات مثمرة بين البلدين لمصلحة شعبيهما والسلام في منطقة القوقاز.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تدعم كل خطوة على طريق السلام والاستقرار في العالم وتسوية النزاعات بالطرق الدبلوماسية لما فيه الخير والازدهار للجميع.

