"طرق دبي" تنفذ حملة تفتيشية شاملة على وكالات السيارات في الإمارة

نفذت هيئة الطرق والمواصلات حملة تفتيشية شاملة على وكالات السيارات في إمارة دبي، بهدف التأكد من مدى التزامها بالإجراءات واللوائح المنظمة لإنجاز المعاملات وأرشفتها وفق المعايير المعتمدة. وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود المستمرة للهيئة لتعزيز كفاءة الخدمات وضمان التزام جميع الجهات المعنية باللوائح والأنظمة المعمول بها، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز ثقتهم في الخدمات المقدمة.

وقال سعيد الرمسي، مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: "ركزت الحملة التي شملت 14 وكالة سيارات في الإمارة، على تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها: حصر الوكالات التي تمتلك صلاحيات إنجاز المعاملات ومكاتب تمثيلية لهيئة الطرق والمواصلات، التدقيق على جودة الخدمات المقدمة من قبل الوكالات، التأكد من اكتمال المستندات المطلوبة لإنجاز المعاملات وضمان أرشفتها بشكل صحيح، مراجعة صلاحيات الموظفين العاملين في الوكالات ورصد التجاوزات والمخالفات لضمان الامتثال التام للوائح الهيئة".

وأكد الرمسي نجاح مخرجات الحملة في ضمان حوكمة ورقابة عمليات تقديم الخدمات بما يتوافق مع القوانين والاجراءات المتبعة في امارة دبي، حيث شملت الحملة تدقيق على مجموعة من الخدمات التي تقدمها وكالات السيارات، ومنها تسجيل المركبات الجديدة، حيازة المركبات، خدمات التحويل، التصدير خارج الدولة، تغيير أرقام المركبات، وفتح الملفات المرورية.