قائد الحرس الوطني يحضر مراسم تبديل القيادة المركزية الأمريكية





حضر اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، مراسم تبديل القيادة المركزية للولايات المتحدة الأمريكية، التي أقيمت في مقر القيادة بمدينة تامبا بولاية فلوريدا الأميركية، أمس، تحت رعاية وزير الدفاع الأميركي، وبحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الفريق أول دان كين، حيث جرت مراسم تسليم مهام القيادة من الفريق أول مايكل كوريلا إلى الأدميرال تشارلز براد كوبر.

وشهد مراسم تبديل القيادة المركزية عدد كبير من القادة العسكريين والمسؤولين من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الصديقة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، التقى اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، الأدميرال تشارلز براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

كما التقى اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، اللواء جوشلين لويس، مساعد قائد الحرس الوطني في ولاية تكساس الأمريكية، وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.