3600 شخص يعتنقون الإسلام في دبي خلال النصف الأول





حقق مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي نتائج متميزة خلال النصف الأول من عام 2025 تمثّلت في اعتناق أكثر من 3600 شخص الإسلام والتحاق أكثر من 1300 دارس ببرامجه التعليمية إلى جانب تنظيم 47 دورة معرفية وتثقيفية والتي بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 1400 شخص علاوة على مشاركة أكثر من 190 شخص في مبادرة "غرفة المعرفة المستدامة".

جسدت هذه النتائج الأثر العميق للبرامج التوعوية والتعليمية التي يقدّمها المركز والتي تسهم في نشر مبادئ الإسلام وقيمه النبيلة ضمن مسيرة حافلة بالعمل المؤسسي الذي يجمع بين المنهجية العلمية والروح الإنسانية لترسيخ مكانة دبي حاضنة عالمية للثقافات ومنصة للانفتاح الحضاري.

وأكد جاسم محمد الخزرجي مدير إدارة مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية أن هذه الأرقام تعكس الدور الحيوي الذي يقوم به المركز في التعريف بالإسلام وتعزيز التعايش الحضاري في الإمارات وقال :"نعمل ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى بناء جسور التواصل الثقافي والديني وتقديم صورة مشرقة عن الإسلام تقوم على التسامح والعلم والحوار وتستند إلى معايير أكاديمية مدروسة تلبي احتياجات المهتدين الجدد والمهتمين بالثقافة الإسلامية على حد سواء".

وأضاف الخزرجي أن المركز سيواصل جهوده خلال النصف الثاني من العام من خلال تطوير محتوى الدورات وتوسيع نطاق الوصول إلى المستفيدين بما يعزز من مكانة دبي بصفة خاصة والإمارات بصفة عامة منارة للتسامح والانفتاح الثقافي.