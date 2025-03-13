«كهرباء دبي» تنظم «الملتقى الرمضاني السنوي» لموظفيها

ضمن جهودها لتعزيز روح التآخي والترابط بين موظفيها، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي «الملتقى الرمضاني السنوي» لموظفيها بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والنواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس وعدد كبير من موظفي الهيئة. وتضمنت الفعالية، التي تم تنظيمها في فندق جراند حياة دبي، عدداً من الفقرات المتنوعة شملت محاضرة دينية قدمها فضيلة الشيخ محمد المهيري، وفقرات إنشادية قدمها المنشد الوسمي، إضافة إلى مسابقات دينية وسحوبات على جوائز قيمة.



وفي كلمته خلال الملتقى، هنأ معالي سعيد الطاير الموظفين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، سائلاً المولى عزّ وجل أن يجعله شهر خير ورحمة وبركة، وأن يعيده على دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بالخير والازدهار، مشيراً إلى أن الملتقى الرمضاني السنوي يجسد قيم الترابط والتلاحم والتآخي التي تجمع أسرة هيئة كهرباء ومياه دبي، وتسهم في ترسيخ المبادئ السامية التي يدعو إليها ديننا الحنيف والتقاليد العريقة التي يتميز بها المجتمع الإماراتي، والقيم الإنسانية الراسخة التي غرسها الآباء المؤسسون.



وأضاف معالي الطاير: «يحثنا الشهر الفضيل على الإحسان، والعطاء، والتراحم والتسامح وعمل الخير، فضلاً عن الجدية والإخلاص في العمل. ويأتي تنظيم هذا الملتقى في «عام المجتمع» في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يهدف إلى تعزيز الروابط داخل الأسر والمجتمع من خلال تنمية العلاقات بين الأجيال وتهيئة مساحات شاملة ترسخ قيم التعاون والانتماء والحفاظ على التراث الثقافي، ليؤكد الدور الإيجابي للهيئة في العمل الإنساني والمجتمعي. وفي هذا الإطار، أطلقنا 465 مبادرة مجتمعية بين عامي 2013 و2024، سجل من خلالها موظفو وموظفات الهيئة ما يقارب 250 ألف ساعة تطوعية أسهمت في تحسين حياة الملايين في العديد من دول العالم. وما تحقق من إنجازات على مدى السنوات الماضية، نتيجة إخلاصكم وتفانيكم، وإحساسكم بالمسؤولية، وحرصكم الدائم على العطاء وبذل الجهود والعمل كفريق واحد للمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لنا ولأجيالنا القادمة.



وتابع معالي الطاير: لا يُقاس النجاح بإنجازاتنا المهنية فحسب، بل أيضاً بمدى تأثيرنا الإيجابي على من حولنا. فكما نحرص على تحقيق التميز في أعمالنا، نحرص كذلك على أن نكون مصدر إلهام، وأن نغرس الأمل في النفوس، وأن نعمل بروح الفريق الواحد لخدمة مجتمعنا وتعزيز جودة حياة أفراده.



وفي ختام الملتقى، كرَّم معالي سعيد محمد الطاير المحاضر فضيلة الشيخ محمد المهيري، والمنشد الوسمي تقديراً لمساهمتهما القيمة في الفعالية. وأعرب الموظفون عن امتنانهم للإدارة العليا للهيئة لحرصها على تنظيم الملتقى الرمضاني سنوياً وغيره من الفعاليات التي تسهم في تعزيز روح التآخي والمودة بين الموظفين وترسيخ بيئة عمل إيجابية.