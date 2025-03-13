"كهرباء ومياه دبي" تسهم بـ20 مليون درهم في حملة "وقف الأب"

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن مساهمتها بمبلغ 20 مليون درهم دعماً لحملة "وقف الأب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك لإنشاء صندوق وقفي مستدام يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وتسعى حملة "وقف الأب" التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال العمل الخيري والإنساني من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير الرعاية الصحية المستدامة للفقراء والمحتاجين.

كما تسعى الحملة الوقفية إلى تطوير مفهوم الوقف الخيري، وإحداث حراك مجتمعي واسع النطاق يسهم في تحقيق مستهدفاتها النبيلة.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، حرص الهيئة على المساهمة في الحملات الرمضانية والمبادرات الإنسانية التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، كل عام بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، لتقديم يد العون للفئات الأقل حظاً في مختلف أنحاء العالم.

وقال معاليه: " تترجم حملة وقف الأب رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، للعمل الخيري والإنساني المستدام الذي يمتد أثره إلى كافة المجتمعات الأقل حظاً حول العالم.. فخورون في هيئة كهرباء ومياه دبي أن نكون جزءاً من هذا العمل الإنساني النبيل لتوفير العلاج والرعاية الصحية للمحتاجين بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، ويعزز موقع دولة الإمارات كنموذج ملهم في ترسيخ قيم بر الوالدين والتراحم والمودة والتكافل بين أفراد المجتمع".

وأضاف معالي سعيد محمد الطاير: "مشاركة الهيئة في حملة (وقف الأب) تنبع من مسؤوليتنا المجتمعية، والتزامنا بمساعدة الفقراء والمحتاجين كما أوصانا ديننا الحنيف، ودعم كافة الجهود التي ترسخ ثقافة العطاء في مجتمع الإمارات".

قنوات المساهمة

وتواصل حملة "وقف الأب" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة FathersFund.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN: AE020340003518492868201)في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "وقف الأب" إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "أبي" أو "Father" عبر شبكتي "دو" و"اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــــــود" Jood.ae.