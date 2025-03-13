«دبي الخيرية» تحتفي بأصحاب الهمم في أمسية رمضانية

نظمت جمعية دبي الخيرية حفلاً لأصحاب الهمم من النساء والفتيات، في إطار مبادرتها المجتمعية «فرحة رمضان»، بالتعاون مع «نادي دبي لأصحاب الهمم»، والمستشفى الكندي التخصصي.

وشهد الحفل الذي أقيم في نادي دبي لأصحاب الهمم، حضور عدد كبير بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الراعية والداعمة، وتضمن الحفل العديد من الفقرات الترفيهية والتثقيفية، وتوزيع الهدايا والجوائز على صاحبات الهمم، إضافة إلى تناول الإفطار.

وأعرب أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، عن اعتزازه بتنظيم هذا الحفل، وشكر جميع الجهات الراعية والداعمة التي ساهمت في إنجاحه، وقال: «في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، تتجلى أسمى معاني التكافل والتراحم، ونحن اليوم نجتمع لنعبر عن تقديرنا العميق لصاحبات الهمم، هؤلاء البطلات اللائي يجسدن أروع صور العزيمة والإصرار».

وأضاف المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: «إن دبي الخيرية تولي «أصحاب الهمم» اهتماماً كبيراً ورعاية خاصة، وتعمل جاهدة على توفير كافة السبل التي تمكنهم من تحقيق طموحاتهم، والمشاركة الفاعلة في مجتمعنا، إيماناً منا بأن أصحاب الهمم لهم دور هام في بناء مستقبل مشرق لوطننا الحبيب الإمارات».

وأشاد أحمد السويدي بالتعاون الوثيق والشراكة الاستراتيجية بين جمعية دبي الخيرية ونادي دبي لأصحاب الهمم، مشيراً إلى أن هذا التعاون أثمر عن العديد من المبادرات والفعاليات الناجحة، والتي كان لها أثر طيب في نفوس أصحاب الهمم وذويهم. وعبر عن تطلعه إلى مواصلة هذا التعاون المثمر في المستقبل، وتطويره بما يخدم مصلحة أصحاب الهمم، ويعزز دورهم في المجتمع.