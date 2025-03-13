ملتقى شرطة الشارقة يستعرض إنجازات الإمارات في تعزيز جودة الحياة

سلط ملتقى التميز الرمضاني، الذي عقدته القيادة العامة لشرطة الشارقة بمقرها مساء أول من أمس، تحت عنوان «الشارقة ريادة متجددة وتميز مستدام»، الضوء على الإنجازات البارزة والمبادرات الريادية في عدد من المؤسسات الحكومية المحلية.

حضر الملتقى في نسخته الخامسة اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، والدكتور المهندس خليفة الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، وعلياء المسيبي مدير مؤسسة القلب الكبير، والبروفيسور عبداللطيف الشامسي مستشار أكاديمي بمكتب الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي.

وأكد اللواء عبدالله بن عامر أن حكومة الشارقة تسير على نهج واحد ومنظومة متكاملة تتجلى في مؤسسات استلهمت نهجها من فكر صاحب الرؤية المستنيرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم ‏الشارقة، ورؤيته السديدة التي جعلت ‏من التطور نهجاً ومن الاستدامة ركيزة لتشييد مستقبل يليق بمجد الشارقة وشموخها.

وتناول الملتقى ثلاث تجارب حكومية رائدة انطلقت من الإمارة كان لها تأثير واضح على الصعد المحلية والإقليمية والدولية وهي مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء» التي أسهمت في ترسيخ دعائم الأمن الغذائي بالدولة والمنطقة ومبادرات مؤسسة القلب الكبير التي تميزت بإسهاماتها المهمة في العمل الإنساني ودور الجامعة الأمريكية في الشارقة الذي أثر بشكل ملموس في تعزيز المواهب المنظومة التعليمية وتطويرها ورفع القدرات الأكاديمية للطلبة.