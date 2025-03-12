"طرق دبي" تنظم ملتقى الشراكات بحضور 58 ممثلاً من جهات حكومية وخاصة

نظمت هيئة الطرق والمواصلات بدبي ملتقى الشركاء 2025، بحضور الجهات الحكومية والخاصة بهدف تعزيز التعاون والتواصل وتبادل المعرفة والخبرات لدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة. حضر الملتقى الشركاء الاستراتيجيين والرئيسيين، ومديري الإدارات، وممثلي الشراكات. ويأتي هذا الملتقى كخطوة رئيسة نحو تحقيق رؤية الهيئة، وتعزيز دور الشراكات في دعم المشاريع المستقبلية، بما يسهم في تطوير منظومة تنقل أكثر استدامة وفعالية في دبي.

واستعرضت الهيئة خلال اللقاء الخطة الاستراتيجية للهيئة 2025-2030، والغايات والأهداف الاستراتيجية، التي تنص على التكامل والتنقل المبتكر، الاستدامة، الصحة والسلامة والأمن، وإسعاد المتعاملين والجاهزية للمستقبل.

وشهد الملتقى مشاركة 58 ممثلاً، من بينهم أكثر من 30 من شركاء الهيئة، حيث تميزت الجلسات بتفاعل إيجابي ونقاشات مثمرة. وأعرب 90% من الحضور عن رضاهم عن الفعالية، ما يعكس نجاح الحدث وجودة المحتوى المطروح. كما أسفر الملتقى عن تقديم أكثر من 30 مقترحاً وتوصية تهدف إلى تعزيز الشراكات المستقبلية، ودعم التكامل والاستدامة في مختلف المبادرات المشتركة.

وقالت منى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة: "يُنَظّم ملتقى الشركاء سنوياً ويشهد تطوراً من ناحية الطرح والتواصل والشفافية مع الشركاء الذين تربطهم بالهيئة مشاريع تنفذ على مستوى إمارة دبي، وتماشياً مع التوجهات المستقبلية للهيئة، التي تنص على نماذج الأعمال المرنة والشراكة مع القطاعات والتعرف إلى تطلعاتهم ونتائج التعاون القائم بين الأطراف كافة، عُقِدَ الملتقى لتسليط الضوء على أهمية الشراكات ودورها في تعزيز النمو المستدام وتبادل الخبرات والمعرفة ومواصلة الابتكار في الإنجاز".

وأضافت العصيمي: "تناولت أجندة الملتقى في الجلسة الأولى لهذا العام محور تعظيم العائد من الشراكات ودراسة الفرص واستشراف نتائجها قبل تطبيقها والأساليب والأدوات المتاحة من أجل تحسين العمليات المشتركة لمضاعفة العائد من الشراكة، وأهمية معرفة وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسة لقياس نجاح الشراكة، أما الجلسة الثانية ناقش فيها الحضور الرؤى والتطلعات المشتركة من جانب معرفة التحديات وكيف يمكن معالجتها وتحقيق توافق للتطلعات المتباينة، وتفاعل الحضور مع المحتوى الذي طُرح وعبروا عن آرائهم وتجاربهم الناجحة.

وأكدت العصيمي حرص الهيئة الدائم على خلق بيئة تضمن نمو الأعمال وتعزيز الاستدامة المالية، واستمراريتها في تنظيم اللقاءات لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأفكار المطروحة واكتشاف فرص جديدة وربطها بالتوجهات المستقبلية التي تعمل الهيئة على مراجعتها وتحديثها، إلى جانب تنظيم لقاءات متابعة منتظمة لضمان استدامة الشراكات مع الجهات المختلفة.