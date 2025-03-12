مبادرة سنوية بمحاكم دبي لأداء مناسك العمرة

اعتمد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، مبادرة جديدة تهدف إلى إرسال موظفي محاكم دبي بشكل سنوي لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان، برفقة أحد أفراد أسرهم، وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز قيم التماسك الاجتماعي وتقوية الروابط الأسرية، كما تعكس التزام محاكم دبي بتطوير بيئة عمل متكاملة تدعم رفاهية الموظفين، وقد استفاد من هذه المبادرة 18 موظفاً.

وتتسق هذه المبادرة مع رؤية محاكم دبي التي تركز على توفير بيئة عمل صحية ومشجعة على التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية، وتتماشى مع أهداف «عام المجتمع» الذي أطلقته حكومة الإمارات، والذي يهدف إلى تعزيز التواصل الاجتماعي، وتقوية الروابط الأسرية بين أفراد المجتمع، وبالتالي، فإن هذه المبادرة تساهم بشكل فعال في تعزيز قيم التآزر الاجتماعي بين الموظفين وأسرهم، ما يعزز من روح التعاون والمشاركة في المجتمع.

وتهدف المبادرة إلى تقديم فرصة روحية للموظفين خلال شهر رمضان المبارك، ما يساهم في تعزيز الروح المعنوية لديهم، ويعزز التعاون والتواصل بين الموظفين، كما تعد هذه الخطوة تجسيداً حقيقياً لالتزام محاكم دبي بتوفير بيئة عمل تحترم القيم الإنسانية وتسهم في رفاهية موظفيها.

وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي: «في محاكم دبي، نؤمن بأن الموظف لا يعمل في بيئة عمل تربطه بها ساعات محددة فقط، بل هو جزء من أسرة حقيقية. ومن هنا، تأتي هذه المبادرة لتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، وتمكين موظفينا من التمتع بتجربة روحانية خلال شهر رمضان، ما يسهم في رفع الروح المعنوية وتعزيز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية. ونحن نؤمن بأن هذا التفاعل الإيجابي بين الموظفين وأسرهم يساهم في خلق بيئة عمل مليئة بالتعاون والتفاني، ويعزز من أداء محاكم دبي بشكل عام».