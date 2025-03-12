"الطوارئ والأزمات" تنظم معرض "جاهزية الأجيال" الشهر المقبل

في إطار جهودها المستمرة لرفع الجاهزية المجتمعية وتزويد مختلف فئات المجتمع بمهارات متقدمة للتعامل بفعالية مع الأزمات، وتزامناً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 "عام المجتمع" أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اليوم، عن تنظيم "معرض جاهزية الأجيال 2025" وذلك بالتزامن مع انعقاد القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025 والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، في الفترة من 8 إلى 9 إبريل المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

ويُعَد المعرض منصة تعليمية متكاملة تهدف إلى نشر الوعي لفئة الاطفال حول أهمية الاستعداد والتخطيط المسبق في مواجهة الأزمات والكوارث. كما يقدم مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات التي تدمج التعليم بالترفيه، وتشمل ورش عمل تفاعلية مخصصة للأطفال وطلبة المدارس. وبجانب الفعاليات التفاعلية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يشارك في المعرض مجموعة من الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، الذين يسهمون في إثراء التجربة التعليمية من خلال تقديم أحدث الابتكارات والحلول في مجال إدارة الطوارئ والكوارث.

وقال معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: "تعلمنا من قيادتنا الرشيدة أن الاستثمار الأهم والأسمى يكون في الإنسان والمجتمع. وعليه، فإننا نسخر جميع الإمكانيات والموارد والأدوات لتمكين الجيل الناشئ من الاضطلاع بدور فعال في مواصلة مسيرة التطوير والابتكار في مجال إدارة الطوارئ والأزمات بما يساهم في الارتقاء بالمكانة المرموقة التي تتمتع بها دولة الإمارات في مجالات السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات. ويُعد معرض التوعية لقطاع التعليم جزءاً من استراتيجيتنا المتكاملة والهادفة إلى تعزيز ثقافة الاستعداد المجتمعي، وإعداد جيل قادر على التصدي للتحديات المستقبلية".

يوفر المعرض تجربة فريدة من نوعها للأطفال تساهم في بناء جيل واعي وقادر على التعامل مع مختلف المخاطر والتحديات.