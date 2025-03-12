"دو" تطرح أرقاما بلاتينية في مزاد "أنبل رقم" لدعم حملة "وقف الأب"

أعلنت شركة "دو" انضمامها كشريك إستراتيجي إلى حملة "وقف الأب"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تزامناً مع شهر رمضان الفضيل، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفئات الأقل حظاً.

وتهدف الحملة التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، وترسيخ القيم النبيلة في المجتمع الإماراتي وفي مقدمتها البذل والعطاء، والتضامن الإنساني مع جميع شعوب العالم، وتطوير مفهوم الوقف الخيري.

وأكد فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو"، أن حملة "وقف الأب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تجسد حرص دولة الإمارات على مد يد العون إلى المجتمعات الأقل حظاً حول العالم، وتوفير الموارد والإمكانات لتحسين واقعها، وتمكين أفرادها من الحصول على رعاية صحية مستدامة تفتح أمامهم أبواب التفاؤل بحياة كريمة ومستقرة.

وأعرب عن الفخر بإسهام "دو" في ضمان نجاح المبادرات الرمضانية التي تنفذها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بما ينسجم مع مبادئ المسؤولية المجتمعية، وحرص الشركة على استثمار خبراتها لتسهيل مشاركة الأفراد والمؤسسات في الحملات الرمضانية لضمان تحقيق مستهدفاتها وترسيخ ثقافة العطاء في المجتمع الإماراتي.

وتعمل "دو" بموجب شراكتها مع حملة "وقف الأب"، على توفير الدعم التقني واللوجستي للحملة، والتعريف بمستهدفاتها النبيلة بطريقة فعالة عبر تغيير اسم الشبكة إلى "FathersFund-du"،، وتسخير إمكاناتها من أجل الترويج لحملة "وقف الأب" عبر كافة منصاتها ، بالإضافة إلى إرسال الرسائل النصية القصيرة التي تشرح أهداف الحملة الوقفية، وتحفز على دعمها من خلال الإسهام المباشر عبر رسالة نصية سريعة، ما يعزز التفاعل المجتمعي مع الحملة الرمضانية الوقفية.

وأعلنت "دو"، في سياق شراكتها مع الحملة الوقفية، عن تخصيص مجموعة حصرية من الأرقام البلاتينية المميزة للهواتف المتحركة ضمن مزاد "أنبل رقم" الخيري الداعم لجهود حملة "وقف الأب"، الذي سيتم تنظيمه في 15 مارس الجاري في فندق أرماني دبي في برج خليفة، بالتعاون مع "الإمارات للمزادات" وبمشاركة رجال أعمال وشخصيات داعمة للعمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشمل قائمة الأرقام المميزة (0584444440، و0584444441، و0584444442، و0584444443، و0584444444، و0584444445، و0584444446، و0584444447، و0584444448، و0584444449).

وتواصل حملة "وقف الأب" استقبال الإسهامات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة (FathersFund.ae)، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني (8004999)، والحساب المصرفي للحملة (IBAN Number: AE020340003518492868201) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "وقف الأب" إمكانية الإسهام بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "أبي" أو "Father" عبر شبكتي "دو" و"اتصالات من إي آند" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

كما يمكن الإسهام في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن DubaiNow" تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جود Jood.ae".