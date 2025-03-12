"الموارد البشرية والتوطين" تنجز أكثر من 34 مليون معاملة ذكية خلال 2024

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إنجاز أكثر من 34 مليون معاملة ذكية خلال العام 2024، بنسبة نمو تبلغ نحو 59% عن العام 2023 الذي شهد انجاز أكثر من 20 مليون معاملة.

وتعكس نسبة النمو المشار إليها نجاح الوزارة في تبني الحلول الرقمية والاستفادة من مخرجات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم خطواتها نحو تصفير البيروقراطية وتطوير منظومة خدماتها، وتعزيز تجربة المتعاملين، والمساهمة في جهود ريادة الدولة، وتنافسيتها في الخدمات الحكومية، وترسيخ مكانتها في صدارة الاقتصاد الرقمي العالمي ، وكذلك مكانتها كأفضل مكان للعيش والعمل في العالم.

كما يعكس النمو مدى توافق منظومة الخدمات الذكية لوزارة الموارد البشرية مع متطلبات المتعاملين وحاجاتهم، ومستوى الموثوقية والأمان والسهولة التي تحققها المنظومة بتقديم الخدمات، وبما يزيد من مستويات سعادة ورضا المتعاملين، ويعزز مفهوم الالتزام بتقديم المعاملات والإيفاء بها في مواعيدها، ضمن مستويات من الكفاءة والتميز والتنافسية.

وتواصل الوزارة جهودها في حوكمة وتطوير منظومة الخدمات الذكية للمتعاملين والتي تشمل أكثر من 100 خدمة متاحة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة على مدار الساعة ضمن رؤية شاملة لتعزيز تنافسية ومرونة سوق العمل وسهولة الأعمال، وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وزيادة مستوى سعادتهم في التعامل مع الوزارة، وبما ينسجم مع التوجهات الحكومية للتحول الرقمي وتحقيق "إستراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي"، وتسهيل وتعزيز مرونة ممارسة الأعمال.