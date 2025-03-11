مكتوم بن محمد: دبي ترسخ مكانتها كمركز مالي عالمي رائد

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أن دولة الإمارات توفر بيئة اقتصادية تنافسية مدعومة ببنية تحتية عالمية ، مشيرا سموه إلى أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي رائد يحتضن أهم المؤسسات المالية الرائدة.

ودون سموه في حسابه على منصة " إكس" : " التقيت اليوم سمو الأمير ماكسيميليان نيكولاس، رئيس مجلس إدارة مجموعة "ليختنشتاين جلوبال تراست" إحدى المجموعات العالمية الرائدة في إدارة الأصول والثروات والاستثمار، لمناقشة سبل التعاون وتعزيز الشراكة المالية".

وأضاف سموه " نعمل في دولة الإمارات على توفير بيئة اقتصادية تنافسية مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى وتشريعات مرنة تحفّز النمو والاستثمار، وتواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي رائد يحتضن أهم المؤسسات المالية الرائدة".

والتقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، اليوم (الثلاثاء) سموّ الأمير ماكسيميليان نيكولاس، رئيس مجلس إدارة مجموعة ليختنشتاين جلوبال تراست، إحدى أكبر المجموعات العالمية الرائدة في مجال إدارة الأصول والثروات والاستثمار.

واستعرض اللقاء الذي جرى في مكتب سموّه في ند الشبا، نشاط المجموعة في منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من تواجدها في دولة الإمارات وعبر مكاتبها في مركز دبي المالي العالمي، وآفاق التعاون بين الجانبين في ضوء التسهيلات الكبيرة والمحفزات التي تمنحها دولة الإمارات لشركائها من كبرى المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية.

وأكد سموّه خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية العالمية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتسريع نمو القطاع المالي وتوسيع فرص الاستثمار، في ضوء ما تتمتع به دولة الإمارات ودبي من بيئة اقتصادية جاذبة للمستثمرين والمؤسسات المالية الرائدة في العالم، فضلاً عما يوفره اقتصادها المتنوع وما تتبناه من سياسات مواكبة لمتطلبات المستقبل من فرص نمو وتوسع كبيرة أمام المؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية والمصرفية.

وتطرّق اللقاء إلى ما توّفره دبي من محفزات انطلاقاً من مكانتها كمركز مالي عالمي رائد، بما في ذلك بيئة العمل الديناميكية والبنية التحتية عالمية المستوى والتشريعات المرنة الداعمة للنمو المستدام لقطاع الأعمال بشكل عام، ما يجعل دبي قاعدة مثالية للشركات المالية التي تتطلع إلى الاستفادة من الفرص الناشئة في المنطقة وما ورائها.

حضر اللقاء، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وسعادة هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.

يُذكر أن مجموعة "ليختنشتاين جلوبال تراست" تأسست في العام 1921، في إمارة ليختنشتاين، ويُقدّر حجم الأصول التي تتولى إدارتها بنحو/356/ مليار فرنك سويسري (ما يزيد على 404 مليار دولار) حتى نهاية شهر يونيو 2024. وتعمل المجموعة في 30 موقعاً حول العالم ويتجاوز عدد العاملين فيها 5800 موظف.