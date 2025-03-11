«يوم الطبيب الإماراتي» تكريم لجهود متميزة في تعزيز صحة المجتمع



تحتفي دولة الإمارات في 11 مارس من كل عام بيوم الطبيب الإماراتي، تقديراً لأطباء الوطن المخلصين ولدعم مسيرتهم المهنية، ولتسليط الضوء على جهودهم المتميزة في تقديم الرعاية الصحية لأفراد المجتمع.

وتخصص الإمارات هذا اليوم لتكريم الأطباء الإماراتيين الذين يثبتون كفاءتهم في تقديم أفضل الخدمات العلاجية، ويواصلون دورهم الإنساني النبيل في الحفاظ على صحة المجتمع، ويسهمون بشكل فعال في رفع مستوى الخدمات الصحية في الدولة بما يعكس تطور النظام الصحي الإماراتي.

وأعرب معالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، عن تقديره العميق لعطاء وتفاني الكوادر الوطنية في القطاع الصحي ومساهماتهم الكبيرة في الحفاظ على صحة المجتمع وتعزيز جودة حياته.



وأضاف معاليه: كان للخبرات الوطنية وإخلاصهم دور محوري في ترسيخ مكانة أبوظبي بين أكثر النظم الصحية تطوراً وابتكاراً، ما عزز مكانتها وجهة عالمية للرعاية الصحية تستقطب الكفاءات الطبية والمرضى من مختلف أنحاء العالم، نتيجة للالتزام المستمر بتقديم أفضل مستويات الرعاية المتميزة والابتكار في الخدمات الصحية وضمن أفضل معايير الجودة والممارسات العالمية.



وقال الدكتور راشد عبيد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة إن الأطباء الإماراتيين يسطرون قصصاً ملهمة من الإنجاز والابتكار ويرسمون ملامح جديدة لتميز الرعاية الصحية، ويشجعون الجيل القادم من المبتكرين في القطاع الطبي.



وأضاف إنه في ظل التحديات الصحية العالمية تبرز أهمية امتلاك أنظمة صحية مرنة وقادرة على التعامل مع الأزمات، وقد أثبت الأطباء الإماراتيون قدرتهم الاستثنائية على التصدي لمختلف الأزمات الصحية بفضل مهاراتهم العالية في الوقاية والاستجابة للأزمات الصحية، إذ يشكلون ركيزة أساسية لضمان صحة المجتمع الإماراتي.



وأكد السويدي أهمية أسبوع أبوظبي العالمي للصحة الذي يُعد منصة مثالية لإلقاء الضوء على إنجازات الأطباء الإماراتيين ويُسهم في بناء مستقبل صحي مرن يعزز من رفاهية المجتمع.

من جانبه أكد البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي استشاري ورئيس معهد برجيل للأورام، رئيس جمعية الإمارات للأورام، أهمية الدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة للأطباء الإماراتيين، ومن أشكال هذا الدعم برامج الابتعاث الطبي أو من خلال بعثة رئيس الدولة للأطباء المتميزين التي تتيح للأطباء الإماراتيين فرصة استكمال دراستهم في أرقى الجامعات والمراكز الطبية العالمية.



وأعربت الدكتورة عائشة المنذري، استشارية جراحة أمراض النساء والجراحات الروبوتية في مدينة برجيل الطبية عن شكرها الكبير للقيادة الإماراتية على الدعم المستمر للأطباء، مشيرة إلى أنه أتيحت لها الفرصة لتلقي التعليم والتدريب الطبي في فرنسا، حيث تعلمت تقنيات متقدمة في جراحة أمراض النساء ما مكنها من تقديم أفضل رعاية صحية للنساء.



وقالت إن هذا الدعم الكبير من القيادة الإماراتية يعزز من التفوق الطبي في الدولة ويشجع الأطباء الإماراتيين على تحقيق إنجازات متميزة في مجال الرعاية الصحية على المستويين المحلي والدولي.



وتخصيص يوم للاحتفاء بالأطباء الإماراتيين هو بمثابة تقدير لجهودهم العظيمة وإسهاماتهم في تحسين صحة المجتمع، كما يُعد حافزاً لبذل المزيد من العطاء والعمل على تعزيز مكانة الإمارات عالمياً في القطاع الصحي.