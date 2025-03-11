قطاع النقل الفاخر بدبي يحقق نمواً بنسبة 44% في عدد الرحلات عام 2024

حقّقَ قطاع النقل الفاخر في إمارة دبي نسبة نمو بلغت نحو 44% في عدد الرحلات المقطوعة عام 2024، التي بلغت (43) مليوناً و(443) ألفاً و(678) رحلة مقارنة مع (30) مليوناً و(219) ألفاً و(821) رحلة عام (2023). وسجل هذا القطاع نموّاً قياسياً هو الأعلى خلال السنوات الماضية لقطاع النقل الفاخر عبر الحجز الإلكتروني، ويؤكد هذا النمو في قطاع النقل الفاخر وخدمات الحجز الإلكتروني، الرؤية الاستراتيجية التي تبنتها هيئة الطرق والمواصلات بدبي في تعزيز حلول التنقل وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان والزوار على حدٍ سواء.

وقال عادل شاكري مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "شهد هذا القطاع الحيوي المهم نمواً مضطرداً خلال السنوات الماضية فقد بلغ عدد الركاب المنقولين عبر قطاع النقل الفاخر في الإمارة 75 مليوناً، و592 ألف راكبٍ عام 2024 مقابل 52 مليوناً و582 ألفاً و488 راكباً عام 2023، مسجِّلاً نسبة نموٍّ بلغت هي الأخرى 44%، وتعكس هذه الأرقام الحراك الاقتصادي الذي تشهده دبي، التي رسّخت مكانتها باعتبارها الوجهة المقصودة عالمياً للاستثمار والسياحة".

وأضاف شاكري: "سجلت رحلات الحجز الإلكتروني ارتفاعاً بلغ 32% حيث بلغ عددها (32) مليوناً و(556) ألفاً و(975) رحلة عام 2024 مقارنة مع (24) مليوناً و(616) ألفاً و(527) رحلة عام 2023، وارتفع عدد الشركات من (9) عام 2023 إلى (13) شركة عام 2024، وارتفع عدد مركبات الأسطول من (12) ألفاً و(602) مركبة عام 2023 إلى (16) ألفاً و(396) مركبة عام 2024 ".