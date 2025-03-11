تنطلق 13 مايو المقبل.. زيادة جوائز القمة الشرطية العالمية إلى 12 فئة

تواصل جوائز القمة الشرطية العالمية استقبال الترشيحات لفئاتها في النسخة الرابعة للقمة، مع إضافة جائزتين جديدتين وهما جائزة أفضل جهة في تطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال الشرطي، وجائزة الابتكار للشركات الناشئة، ليصل مجموع عدد الفئات للجوائز إلى 12 جائزة تحتفي بالتميّز في مجالات التحقيق الجنائي، والأدلّة الجنائية وعلم الجريمة، ومكافحة المخدرات، وسلامة الطرق، وخدمة المتعاملين، وأصحاب الهمم، والأفكار الابتكارية، والإسهام المجتمعي، إضافة إلى جائزة أفضل تطبيق شرطي، وأفضل ضابط ملهم من العنصر النسائي، وهي مخصصة للنساء العاملات في العمل الشرطي.

ويُعدّ حفل توزيع جوائز القمة الشرطيّة العالميّة من أبرز فعاليات القمة التي تنطلق فعالياتها في مركز دبي التجاري العالمي في 13 وحتى 15 مايو المقبل، وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله وتجمع العاملين في وكالات وأجهزة إنفاذ القانون والخبراء والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين العاملين في مجال الأمن لمناقشة التحديات التي تواجه سلطات إنفاذ القانون في العالم. وتعد القمة الشرطية العالمية التي تعقد سنوياً في دبي، منصة عالمية رائدة تجمع بين محترفي إنفاذ القانون والمسؤولين الحكوميين وخبراء الأمن ومبتكري التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم.

وقال النقيب مروان عبدالله الملا، رئيس قسم التفكير الاستراتيجي في الإدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي، رئيس فريق جوائز القمة، «تشكّل جوائز القمّة الشرطيّة العالميّة فرصة مهمة للاعتراف بإنجازات أفراد مجتمع إنفاذ القانون وتكريمهم؛ ونحن سعداء بإضافة جائزتين جديدتين لهذا العام لتكريم أفضل جهة في تطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال الشرطي، والابتكار في الشركات الناشئة، وذلك لتكريس الاهتمام بالابتكار واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لأهمّية دوره في مساعدة العاملين في وكالات وأجهزة إنفاذ القانون على تنفيذ مهامهم داخل دولهم وخارجها».