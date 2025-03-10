"مركز إرادة" أول مركز تدريبي على مستوى دول الخليج يحصل على اعتماد "البورد العربي"

حصل مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي على اعتماد المجلس العربي للاختصاصات الصحية "البورد العربي" كمركز تدريبي متميز في زمالة الطب النفسي - علاج الإدمان، ليكون بذلك المركز الأول في دولة الإمارات ومنطقة دول الخليج العربية الذي يحصل على هذا الاعتماد في مجال علاج الإدمان، بما يعكس التزام المركز بتطوير الكوادر الطبية وتأهيلها وفقًا لأعلى المعايير العلمية الدولية في هذا المجال.

وفي هذه المناسبة، أكد سعادة عبدالرزاق أميري، المدير التنفيذي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، أن هذا الاعتماد يمثل تتويجًا لجهود المركز في تقديم برامج تدريبية متخصصة في طب الإدمان، ويعزز مكانته كمؤسسة رائدة في تأهيل الأطباء والمتخصصين وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وقال: "عملنا خلال السنوات الماضية بشكل متواصل على تطوير مناهجنا وبرامجنا التدريبية لضمان توفير بيئة تعليمية متطورة، حيث خضعت المناهج والمرافق التدريبية وآليات البحث العلمي لتقييم شامل وفقًا لمعايير البورد العربي، ما ساهم في تحقيق هذا الإنجاز النوعي الذي نعتز به وننظر له كحافز على مزيد من التطوير نحو ارتقاء مراتب جديدة من التميز".

التزام بالبحث العلمي والشراكات الأكاديمية

وأشار أميري إلى أن المركز يشجع الأطباء والمتدربين على الانخراط في البحث العلمي ونشر الدراسات المتخصصة، بما يسهم في تطوير مجال علاج الإدمان على المستويين الإقليمي والدولي، موضحاً أن مركز إرادة يواصل تعزيز شراكاته الأكاديمية مع جامعات عالمية مثل جامعة كولورادو الأمريكية، بالإضافة إلى تعاون مستمر مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بدبي، بهدف تقديم برامج تدريبية متطورة تشمل تخصصات علاجية جديدة، لاسيما في مجال تأهيل المراهقين.

وقد أثنى وفد البورد العربي، الذي ضم أعضاءً من عدة دول عربية، على المستوى المتقدم للبرامج التدريبية التي يقدمها المركز، والتي تتماشى مع المعايير العالمية، مشيدًا بالمرافق الحديثة والإمكانات المتطورة التي توفر بيئة تدريبية مثالية للأطباء.

رؤية مستقبلية

ويواصل مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي التوسع والتطوير، في إطار رؤيته وخططه المستقبلية تأهيل الكفاءات الطبية الوطنية والإقليمية، ومواصلة الابتكار في تقديم برامج تدريبية متكاملة تدعم الأطباء المتخصصين في علاج الإدمان، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج العلاجية وفق أعلى المعايير العالمية.