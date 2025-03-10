"الإمارات الصحية": حكومة الإمارات أرست منظومة صحية داعمة للكوادر المواطنة

أكد سعادة الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن حكومة دولة الإمارات أرست منظومة صحية متكاملة على أتم جاهزية وزاخرة بالإمكانات وعوامل التميز، وهيأت بيئة محفزة وداعمة للكوادر الصحية من المواطنين لبذل طاقاتهم وجهودهم، ما صنع فارقاً وجعل الدولة تتمتع بمستوى عال من الكفاءة في التعامل مع التحديات الصحية.

وقال السركال، في تصريح بمناسبة "يوم الطبيب الإماراتي" الذي يصادف 11 مارس من كل عام، إن المنجزات التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية كفيلة بتحفيز الجهود نحو مواصلة تعزيز أنماط الحياة الصحية وجودة خدمات الرعاية لمختلف فئات المجتمع والاستمرار في تطوير برامج الصحة العامة وتطوير الخدمات العلاجية وضمان شموليتها وتكاملها وتحقيق الكفاءة والتنافسية المطلوبة.

وأضاف أن "يوم الطبيب الإماراتي" يعتبر حدثاً مهماً لإبراز الدور الكبير لقطاع الخدمات الرعاية الصحية في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وتحقيق جودة الحياة، إلى جانب رفع وعي المجتمع بجهود العاملين بالقطاع الصحي، وتسليط الضوء على إنجازاتهم الجليلة والإنسانية في مسيرة قطاع الرعاية الصحية الإماراتية على مر السنوات الماضية والمستمرة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.