الإمارات غداً.. طقس صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات على بعض المناطق الساحلية والغربية، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: متوسط - خفيف الموج.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 10:59 .

الجزر الأول عند الساعة 18:31 .

بحر عمان: متوسط - خفيف الموج.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 07:45 والمد الثاني عند الساعة 21:04.

الجزر الأول عند الساعة 14:27 والجزر الثاني عند الساعة 03:10.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.

أبوظبي 34 22 75 25

دبي 32 23 65 35

الشارقة 31 21 70 30

عجمان 33 24 70 30

ام القيوين 32 18 65 30

رأس الخيمة 33 19 75 30

الفجيرة 32 22 75 35

العـين 36 23 70 25

ليوا 36 19 85 25

الرويس 30 20 80 40

السلع 32 21 85 45

دلـمـا 28 21 85 50

طنب الكبرى / الصغرى 27 22 85 50

أبو موسى 28 22 85 50