مشروع طلابي يرسم خرائط مناطق الفيضانات

قدم فريق من طالبات جامعة الإمارات مشروعاً أكاديمياً في نظم المعلومات الجغرافية، بعنوان «الجيوماتكس من أجل التنمية المستدامة: رسم خرائط مناطق الفيضانات عالية الخطورة لدعم أهداف التنمية المستدامة»، فاز بجائزة «جائزة Geo Hub» أفضل مشروع أكاديمي في نظم المعلومات الجغرافية بالدولة.

ويضم الفريق مريم ضبيب الشامسي، وسلمى ضاعن الراشدي وشما عبيد النقبي وهند عبدالرحمن الحمادي، وميرا خلفان الشامسي، وبإشراف أ.د. نعيمة الحوسني رئيسة قسم الجغرافيا والاستدامة الحضرية، والدكتورة منى سعد رمضان باحثة مشاركة في قسم الجغرافيا والاستدامة الحضرية، وشما البدواوي من القسم، وتميز المشروع الفائز بإسهاماته في تطبيق نظم المعلومات الجغرافية لتعزيز استراتيجيات التنمية المستدامة، فقدم حلولاً مبتكرة لرسم خرائط أخطار الفيضانات، ما يسهم في حماية المجتمعات وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية.

وقالت الدكتورة نعيمة الحوسني يجمع المشروع بين ريادة الأعمال والتطوير الأكاديمي لتعزيز الابتكارات الجغرافية المكانية، وتقديم الدعم للشركات الناشئة، والوصول إلى الخدمات الجغرافية المكانية، وتسهيل البحث والتطوير الأكاديمي، وقد شهدت المسابقة منافسة قوية من طلاب الجامعات الأخرى في الدولة، وتمكن فريق جامعة الإمارات من التفوق بفضل تفانيهم وجهودهم المتميزة في تطوير حلول مبتكرة وفعالة.

وأشارت الدكتورة منى سعد رمضان، أن هذا الإنجاز يبرز الجهود الحثيثة التي بذلها فريق SURE PLUS في تطوير حلول جغرافية مكانية تخدم التنمية المستدامة. وأضافت: حرصنا في بحثنا على دعم أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف رقم 11 (جعل المدن والمجتمعات البشرية شاملة وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة)، والهدف رقم 13 (اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره)، والهدف رقم 6 (ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة). وقد تجسد ذلك في تطبيق تقنيات نظم المعلومات الجغرافية لتحديد المناطق الأكثر عرضة لخطر الفيضانات، ما يسهم في تعزيز التخطيط الحضري المستدام وإدارة المياه بشكل أكثر كفاءة.