الإمارات

حمدان بن محمد: على خُطى محمد بن راشد تمضي دبي بثبات في الريادة وغايتها دوماً "الرقم واحد"

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي تسير بثبات على خُطى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" نحو الريادة وغايتها دوماً "الرقم واحد".

ودون سموه في حسابه على منصة " إكس" :"على خُطى محمد بن راشد، تمضي دبي بثبات في مسيرةٍ عنوانها الريادة، وغايتها دوماً "الرقم واحد" ... دبي مدينة لا تعرف التوقّف، تسابق الزمن، وتصنع المستقبل ... تُحوِّل التحديات إلى فرص، والفرص إلى إنجازات... وبقيادة سموّه، وبرؤيته الطموحة وتوجيهاته الملهمة، نمضي معاً في رحلة تنموية هدفها سعادة شعبنا ولنصنع معاً من دبي نموذجاً عالمياً لمدن الغد".