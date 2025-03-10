"ديليفرو" تتيح لمستخدمي تطبيقها الذكي المساهمة لدعم حملة "وقف الأب"

أعلنت شركة "ديليفرو" لتوصيل الطعام عن دعمها لحملة "وقف الأب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله، تزامناً مع شهر رمضان المبارك، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وتتيح شركة "ديليفرو" لمستخدمي تطبيقها الذكي، المتوفر عبر متاجر جوجل بلاي وآبل ستور وهواوي AppGallery، التبرع بمبالغ بدءاً من 10 دراهم، و20، 50، 100، 200، 300، 400 ، وصولاً إلى 500 درهم، وذلك باتباع خطوات بسيطة للمساهمة في حملة "وقف الأب" التي تهدف إلى ترسيخ القيم النبيلة في دولة الإمارات وفي مقدمتها البذل والعطاء، والتضامن الإنساني العميق مع جميع شعوب العالم، وتطوير مفهوم الوقف الخيري، وإحداث حراك مجتمعي واسع النطاق يساهم في تحقيق مستهدفاتها في توفير رعاية صحية مستدامة للمحتاجين.

وأكدت تغريد عريبي، رئيسة قسم الاتصالات في «ديليفرو الشرق الأوسط»: أن حملة "وقف الأب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تجسد أسمى معاني التقدير للآباء في دولة الإمارات، من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للمساهمة في الحملة الوقفية كصدقة جارية عن والده، ومساعدة الفقراء والمحتاجين في المجتمعات الأقل حظاً حول العالم وتمكينهم من الحصول على رعاية صحية مستدامة وتغيير واقعهم نحو الأفضل وتحقيق تطلعاتهم في العيش الكريم.

وقالت: "يأتي دعمنا لحملة (وقف الأب) في سياق التزام شركة (ديليفرو) بمساندة المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات، والمساهمة في إنجاح الحملات الرمضانية المباركة التي تنفذها مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، وتشجيع فئات المجتمع على المشاركة الواسعة فيها بما يمكنها من تحقيق مستهدفاتها خلال فترة قياسية"، مشيراً إلى أن مشاركة "ديليفرو" في الحملة الرمضانية الوقفية الجديدة، يترجم قناعة الشركة بأهمية تكامل الجهود لإيصال رسالة الخير الإماراتية إلى جميع أنحاء العالم.

وتهدف حملة "وقف الأب" إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده، وتعمل على ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، من خلال توفير وقف مستدام يضمن توفير فرص الرعاية الصحية والتمكين للفئات الأقل حظاً أو تلك التي تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى الموارد اللازمة، في مختلف أنحاء العالم، وتستهدف كل إنسان محتاج للرعاية الصحية في المجتمعات الأقل حظاً حول العالم، بما يساهم في تحقيق حياة كريمة لهم.

وبالإضافة إلى إمكانية التبرع لحملة "وقف الأب" عبر تطبيق "ديليفرو الذكي"، تواصل الحملة استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة FathersFund.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN Number: AE020340003518492868201) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "وقف الأب" إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "أبي" أو "Father" عبر شبكتي "دو" و"اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــــــود" Jood.ae.