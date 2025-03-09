بفعاليات مجتمعية.. مركز برجيل في الظفرة يحتفل بشهر رمضان

احتفالًا بقدوم شهر رمضان المبارك، نظم مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد في الظفرة فعالية مجتمعية مميزة في الظفرة مول، حيث اجتمع الأهالي والعائلات للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية المليئة بالفرح والبهجة.

اشتملت الفعالية على مزيج من العروض التراثية والأنشطة الثقافية التي تعكس روح الشهر الفضيل وتعزز قيم التواصل والتسامح.

تميزت الفعالية بتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية التي أضفت طابعًا خاصًا على الأجواء، حيث استمتع الحضور بعرض اليولة التقليدي، الذي يجسد قيم القوة والتلاحم، كما استمتعت السيدات والفتيات بنقش الحناء التقليدي، وهو أحد الطقوس التراثية التي تزين احتفالات رمضان. بالإضافة إلى ذلك، استمتع الزوار بتجربة الطهي الحي للأكلات الإماراتية الأصيلة، حيث تم تقديم المشروبات التقليدية التي تعكس التراث الغذائي الغني لدولة الإمارات.

وضمن الفعاليات التراثية، أتيحت الفرصة للحضور لالتقاط الصور التذكارية مع الصقور، التي تمثل رمزًا أصيلًا في الثقافة الإماراتية. كما حصل الأطفال على هدايا مميزة أضافت لمسة من الفرح، فيما تم تكريم موظفي برجيل بتقديم الورود لهم تقديرًا لجهودهم والتزامهم في خدمة المجتمع.

وشهدت الفعالية حضور الدكتور ناصر الريامي، الرئيس التنفيذي لمنطقة الظفرة – برجيل القابضة، حيث شارك في الاحتفالات وأعرب عن سعادته بهذه المناسبة الخاصة. كما التقط الدكتور الريامي صورة جماعية مع فريق عمل مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد، تعزيزًا لروح الود والامتنان.