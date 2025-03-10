قرقاش: دبي لا تشبه إلا نفسها ونجاحها نجاح للإمارات والعرب

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن دبي لا تشبه إلا نفسها ونجاحها نجاح للإمارات وللعرب، وأن نموذج دبي تحقق برؤية طموحة كسرت القوالب التقليدية، لتصبح مدينة عالمية بروح المنطقة، على نسق هونغ كونغ وسنغافورة لكن بطابعها الفريد.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "نموذج دبي تحقق برؤية طموحة كسرت القوالب التقليدية، لتصبح مدينة عالمية بروح المنطقة، على نسق هونغ كونغ وسنغافورة لكن بطابعها الفريد".

وأضاف الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "تطورت دبي وغيرت نسق التنمية في المنطقة بإرادة صلبة وعمل دؤوب. هي لا تشبه إلا نفسها، ونجاحها نجاح للإمارات وللعرب".