«نسائية دبي»: المرأة الإماراتية نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات

أكدت جمعية النهضة النسائية بدبي أن ملف تمكين المرأة، قبل أن يكون مرحلة تجاوزتها ابنة الإمارات، بات ملفاً زاخراً بالإنجازات، إذ نجحت المرأة الإماراتية في تحقيق العديد من الإنجازات على مختلف الصعد الاجتماعية والعلمية والاقتصادية، وحظيت بالثقة العالية من حكومتنا الرشيدة والإيمان بقدراتها في التميز وتقديم الأفضل للوطن، وتبوأت مناصب قيادية متميزة ومؤثرة.

وأضافت أن تمكين المرأة يتجلى لنا في النماذج التي نراها اليوم من الشابات القياديات، فلا شك أن تبوؤ هذه القيادات مواقعها ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل المرأة ورفع مستوى مشاركتها في المجتمع وتمكينها من القيام بواجباتها على الوجه الأكمل، سواء في الإطار الأسري أو على الصعيد المهني، وهذا ما تقوم به جمعية النهضة النسائية بدبي من خلال صياغة وإعداد وتقديم برامج مدروسة أسهمت وعززت من تمكين المرأة وقدرتها على إدارة أسرتها والإسهام في تنمية المجتمع وزيادة الوعي وبناء الثقة بالنفس وإدارة الموارد.

وأفادت «نسائية دبي» بمناسبة يوم المرأة العالمي أن الجمعية تسير كالصوت والصدى مع استراتيجيات الدولة، ومع عام المجتمع يبرز أكثر دور الجمعية، إذ تعمل من خلال مبادراتها على إعمال التربية والأخلاق والركون إلى الثوابت لصناعة الأسرة المتماسكة والمجتمع المتلاحم والآمن.