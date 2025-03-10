افتتاح مسجد ناصر لوتاه في محيصنة الثانية بدبي

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي مسجد ناصر أحمد ناصر لوتاه في منطقة محيصنة الثانية، بحضور محمد علي بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد في الدائرة، وعدد من المسؤولين والجهات المعنية، وذلك في إطار جهود تعزيز البنية التحتية للمساجد، وتوفير بيئة روحانية متكاملة وفق أعلى المعايير.

ويتميز المسجد بتصميمه المعماري الحديث، حيث يمتد على مساحة 738 متراً مربعاً، بطاقة استيعابية تصل إلى 922 مصلياً، ما يجعله أحد المساجد المتميزة في المنطقة.

ويضم المسجد إيواناً بمساحة 39 متراً مربعاً، وصالة رئيسية للصلاة بمساحة 738 متراً مربعاً، إضافة إلى محلات تجارية تسهم في دعم استدامة المسجد.