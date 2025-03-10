استكمال المرحلة الثانية من شبكة الغاز الطبيعي في الصجعة

تواصل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة جهودها الحثيثة لتوسيع شبكة الغاز الطبيعي في مختلف مناطق الإمارة، حيث أنجزت الهيئة المرحلة الثانية من مشروع تمديد الشبكة في منطقة الصجعة بنسبة 100 %، وبطول 29 كيلومتراً، ما سيمكن 683 مستفيداً جديداً من الحصول على الخدمة. وقد تجاوزت تكلفة المشروع 3 ملايين درهم، في إطار التزام الهيئة بتوفير بنية تحتية متطورة تلبي احتياجات السكان والمشروعات المختلفة.

وأكد المهندس إبراهيم البلغوني، مدير إدارة الغاز الطبيعي بالهيئة، أن تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي يتم وفق أعلى المعايير الفنية، مع الحرص على توسيع الشبكة لتغطية مختلف المناطق، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتوفير خدمات مستدامة وآمنة لسكان الإمارة.

وأشار إلى أن شبكة الغاز الطبيعي في منطقة الصجعة ستسهم في توفير خدمات متطورة للمستفيدين في المنطقة، حيث تم تصميم الشبكة ومحطات الضخ وفق أحدث المواصفات العالمية، مع مراعاة أعلى معايير الأمان والسلامة.

كما أوضح أن الهيئة مستمرة في إجراء الدراسات اللازمة لتوسيع الشبكة في مدينة الشارقة والمناطق الشرقية، مثل كلباء وخورفكان، إضافة إلى المنطقة الوسطى، لضمان وصول الغاز الطبيعي إلى جميع المناطق والتوسعات العمرانية الجديدة.

وأضاف أن عدد المشتركين في خدمات الغاز الطبيعي بإمارة الشارقة يشهد تزايداً مستمراً، نظراً للمزايا العديدة التي يوفرها مقارنة باستخدام أسطوانات الغاز المسال، حيث يتميز بتوفره على مدار الساعة، إلى جانب كونه أكثر أماناً وصديقاً للبيئة، فضلاً عن أسعاره التنافسية.