"دبي الخيرية" ترسم البسمة على وجوه الأطفال الأيتام وأسرهم

نظمت جمعية دبي الخيرية حفلًا للأطفال الأيتام في إطار مبادرتها الرمضانية "فرحة رمضان" بالتعاون مع فندق "أمواج روتانا" وشركة ”ليوس للتطوير" و"دبي للإعلام" ممثلة في برنامج "المندوس" الذي يقدمه الإعلامي الإماراتي "عبدالله إسماعيل".

وشهد الحفل الذي أقيم في قاعة "صدف" بفندق أمواج روتانا – جميرا حضور عدد كبير من الأطفال الأيتام وأسرهم بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الراعية والداعمة. وتضمن الحفل العديد من الفقرات الترفيهية والتثقيفية وتوزيع بطاقات المير الرمضاني والهدايا والجوائز على الأطفال إضافة إلى تناول الإفطار.

وقال سعادة أحمد السويدي المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية "إن دبي الخيرية تولي الأيتام اهتماما خاصا ورعاية استثنائية منذ نشأتها قبل /45/ عامًا وهو ما تواصل دون انقطاع على مدار العقود الماضية امتثالًا لتعاليم وقيم ديننا الحنيف وترجمة لسياسة الدولة ونهجها الراسخ بالمجال الإنساني ورؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة وتعبيرًا عن منظومة قيم وموروث شعب الإمارات الطيب الأصيل المحب لعمل الخير والعطاء".

وأضاف المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية أن دبي الخيرية ترعى الآن "14" ألفا من الأطفال الأيتام داخل الإمارات إضافة إلى /16/ دولة حول العالم في إطار برامجها الإنسانية ومشاريعها الخيرية الشاملة والمتنوعة بمستحقات مالية بلغت /13/ مليون و/500/ ألف درهم في عام 2024 إضافة إلى الخدمات الموسمية والبرامج الترفيهية والثقافية التي تهدف إلى توفير حياة كريمة لهم وأسرهم وتعزيز روح التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع".

وشهد الحفل تسجيل حلقة خاصة من برنامج "المندوس" الذي يبث على قناة سما دبي حيث شارك الأطفال في المسابقات الترفيهية والجوائز التي قدمها البرنامج.