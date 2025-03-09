دبي ترحب بالمسافرين القادمين إلى الإمارات بشعار «رمضان في دبي»

في إطار حملة "#رمضان_في_دبي‬"، ترحّب إمارة دبي بالمسافرين القادمين إلى الإمارات عبر مطارات دبي بختم يُثبَّت على جوازات سفرهم يحمل شعار "رمضان في دبي".

البادرة الترحيبية التي تواصل الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي القيام بها للعام الثاني على التوالي، بتثبيت ختم "#رمضان_في_دبي‬" على جوازات سفر القادمين، والمُصمّم من قبل، "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، تأتي في سياق تقليد يبرز تفرّد دبي بالترحيب بزوارها والقادمين إلى الدولة عبر مطار دبي بأسلوب مبدع ومبتكر في هذه المناسبة، ويعكس احتفاء الإمارة بشهر رمضان المبارك.