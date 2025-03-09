مجموعة الفردان تسهم بـ5 ملايين درهم في حملة "وقف الأب"

أعلنت مجموعة الفردان، إسهامها بمبلغ خمسة ملايين درهم دعماً لحملة "وقف الأب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، لإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لتوفير الرعاية الصحية المستدامة للفقراء والمحتاجين وغير القادرين في المجتمعات الأقل حظاً.

وأكد محمد الفردان عضو مجلس الإدارة لمجموعة الفردان ـ دبي، أن حملة "وقف الأب" تجسد رسالة الخير الإماراتية إلى المجتمعات الأقل حظاً، وحرصها على تقديم العون للفقراء والمحتاجين، وتوفير العيش الكريم لهم، وتحسين واقعهم إلى الأفضل من خلال مساعدتهم للحصول على الرعاية الصحة المستدامة.

وقال إن إسهام مجموعة الفردان في هذه الحملة الرمضانية الوقفية، تأتي في سياق حرصها على دعم المبادرات الخيرية والإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات، والتزامها الدائم بمسؤوليتها المجتمعية.

وتهدف حملة "وقف الأب" التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، وترسيخ القيم النبيلة في مجتمع الإمارات وفي مقدمتها البذل والعطاء، والتضامن الإنساني مع جميع شعوب العالم، وتطوير مفهوم الوقف الخيري.

وتواصل حملة "وقف الأب" استقبال الإسهامات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة (FathersFund.ae)، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني (8004999)، والحساب المصرفي للحملة (IBAN Number: AE020340003518492868201) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "وقف الأب" إمكانية الإسهام بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "أبي" أو "Father" عبر شبكتي "دو" و"اتصالات من إي آند" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

كما يمكن الإسهام في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن DubaiNow" تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة "جود Jood.ae".