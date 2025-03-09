محمد بن زايد ومحمد بن راشد في يوم المرأة العالمي: دور محوري للمرأة في التنمية وهي سر الحياة وقصتها وروحها

شاركت الإمارات العالم، أمس، الاحتفال بيوم المرأة العالمي، الذي يصادف 8 مارس من كل عام، والذي يسلط الضوء على إنجازات المرأة في المجالات المختلفة، ويدعو العالم للاعتراف بحقوقها والمساواة بينها وبين الرجل.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن اليوم الدولي للمرأة مناسبة للاحتفاء بعطاء المرأة في الإمارات والعالم، معبراً عن تقديره لدورها المحوري وإسهامها الفاعل في تنمية المجتمعات، وازدهارها، وتعزيز قوتها واستقرارها.

كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المرأة سر الحياة وقصتها وروحها، وهي مربية الأجيال وصانعة الأبطال.

وعبر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، عن تقديره لدور المرأة في نهضة مجتمعها وتنميته.

وقال إن الإمارات نموذج في تمكين المرأة وتوفير كل الإمكانات لتحقيق طموحاتها وخدمة بلدها في كل المجالات.

كما أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن فخره ببنت الإمارات، وبدورها الكبير في مختلف مجالات العطاء من أجل رفعة الوطن.

وفي عام 2025 يأتي هذا اليوم وسط تطورات متسارعة في مجالات حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، إذ تتزايد الدعوات في شتى أنحاء العالم لضمان مشاركة النساء الفاعلة في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتحت شعار «تسريع العمل» يأتي الاحتفال بيوم المرأة هذا العام ليعزز المساواة بين الجنسين في جميع جوانب الحياة، ويؤكد ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة ودعم حقوقها.

وتنوعت الاحتفالات والمبادرات والفعاليات في المناسبة لتشمل المسيرات والندوات والمحاضرات التوعوية، إضافة إلى إقامة عدد من ورش العمل تسلط الضوء على قضايا النساء بمشاركة العديد من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمجموعات النسائية في تنظيم هذه الفعاليات.