الاتحاد النسائي العام يشارك في دورة لجنة وضع المرأة بنيويورك

يشارك الاتحاد النسائي العام ضمن وفد الدولة في الدورة 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك، والتي ستنطلق بعد غد، لاستعراض وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة.

ويضم الوفد كلاً من نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والمهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في «الاتحاد «، وفاطمة المحرزي، عضو اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون.

ويشتمل جدول أعمال مشاركة الاتحاد النسائي العام على 5 جلسات؛هي «المرأة والتكنولوجيا قصص ملهمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، و: «تحقيق وعد بيجين لتعزيز دور المرأة في القيادة»، و«الابتكار في جمع البيانات، قصص نجاح في تعزيز مكانة المرأة ورؤى من تقرير بيجين»، و«دور الاستراتيجيات الوطنية في التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج» و: «نساء غزة ينهضن من أجل الحرية والكرامة».