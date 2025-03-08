رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة ناصر النعيمي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم واجب العزاء إلى سعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي الأمين العام لمجلس التوازن بوفاة "والدته".

وأعرب سموه - خلال زيارته مجلس العزاء في مدينة العين - عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيدة..سائلاً المولى عز وجل أن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة،وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وعدد من كبار المسؤولين.