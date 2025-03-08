عبدالله بن زايد يلتقي قيادات وموظفي جهات حكومية في "برزة أبوظبي"

التقى سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عدداً من القيادات والموظفين الحكوميين خلال حضوره المجلس الرمضاني لـحكومة أبوظبي "برزة أبوظبي"، التي يُنظِّمها مكتب أبوظبي الإعلامي، في قصر الحصن.

وتبادل سموّه التهاني والتبريكات مع الحضور، بمناسبة حلول الشهر الفضيل، داعياً الله العلي القدير أن يُعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والمقيمين على أرضها بالخير واليُمن والبركات، والمزيد من الرفعة والازدهار والرخاء، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

وأشار سموّه إلى أن "برزة أبوظبي" تُجسِّد قيم ومبادئ "عام المجتمع"، الذي أعلنه صاحب السموّ رئيس الدولة "حفظه الله" من خلال إتاحتها مساحات وفضاءات اجتماعية ودّية توفّر للقيادات والموظفين الحكوميين اللقاء خارج بيئات العمل، ضمن أجواء وفعاليات رمضانية مميّزة ومتنوّعة، بما يسهم في توطيد الروابط والعلاقات الاجتماعية وتعزيز التعاون المشترك، وينعكس إيجاباً على مستوى الأداء الحكومي في مختلف المجالات والقطاعات.

حضر اللقاء.. معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل – أبوظبي وعددٌ من المسؤولين والموظفين من جهات حكومية مختلفة، إلى جانب أفراد أسرهم.