منصور بن زايد يحضر مأدبة الإفطار التي أقامها سلطان بن حمدان

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم مأدبة الإفطار التي أقامها معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، تكريما لسموه.

وتبادل سموه الأحاديث الودية مع الحضور، متمنيا لهم دوام الصحة والسعادة بالشهر الفضيل.

كما أعرب الجميع عن أطيب الأمنيات بأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات حكومة وشعبا بالمزيد من التقدم والرخاء، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

كما تبادل الحضور الأحاديث الودية حول أهمية تعزيز التواصل وتبادل الزيارات، انطلاقا من القيم الأصيلة التي تميز المجتمع الإماراتي، خاصة في عام المجتمع الذي يهدف إلى تعزيز وترسيخ الأواصر المجتمعية.

شهد المأدبة عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.