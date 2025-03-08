ورشة عمل تناقش 12 معياراً أمنياً لقطارات الاتحاد

عقدت في دبي ورشة عمل لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لأمن مشاريع قطارات الاتحاد بمشاركة 81 خبيرا ومختصا من 19 جهة اتحادية ومحلية وخاصة.

وافتتح سعادة اللواء عبيد سعيد الحثبور مدير إدارة أمن المواصلات بدبي، الورشة التي عقدت بمقر الإدارة في محطة حمدان الذكية للمحاكاة والتدريب، حيث أكد أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان أمن وسلامة مشاريع الشركة الوطنية، مشيداً بالجهود المبذولة في تطوير الإجراءات الأمنية.

وتم خلال الورشة مناقشة 12 معيارا أمنيا، من بينها أمن وسلامة الجمهور، والأمن السيبراني، والوقاية من المخاطر الجوية، ومراقبة المواد الخطرة.

وقدم العقيد حمود محمد المرزوقي مدير ملف تأمين قطار الاتحاد بدبي، عرضا حول تاريخ إدارة أمن المواصلات منذ إنشائها بمرسوم عام 2008، وأهمية توحيد الرؤى الأمنية لتحقيق الريادة في المؤشرات الأمنية العالمية.