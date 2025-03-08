انطلاق فعاليات "رمضان في العين"

انطلقت مساء أمس، فعاليات "رمضان في العين" التي تنظمها بلدية مدينة العين في ساحة مبناها الرئيسي، بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن مبادرات بلدية العين المجتمعية، خلال "عام المجتمع"، بهدف إسعاد المجتمع عبر تقديم تجربة ترفيهية متكاملة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال خليفة السعدي، رئيس قسم الاتصال في بلدية مدينة العين، إن فعاليات "رمضان في العين" التي تقام لأول مرة تضم مجموعة متنوعة من الفعاليات تشمل منطقة السوق، ومنطقة المطاعم والمقاهي، ومنطقة مخصصة للأطفال تحتوي على ورش وألعاب تقليدية وألعاب إلكترونية، إضافة إلى أماكن لجلسات التصوير، وأمسيات رمضانية يومية مع نجوم الفن والرياضة والأدب والإعلام والمجتمع، فضلا عن المسابقات والجوائز اليومية، وغيرها من الفعاليات التي تناسب جميع فئات المجتمع.

وأوضح أن البلدية تسعى إلى تقديم فعاليات رمضانية تناسب جميع أفراد الأسرة، موضحا أن "رمضان في العين" تمتد لعشرة أيام من 7 إلى 16 رمضان المبارك، مشيرا إلى انها ستتضمن أيضا أمسية بعنوان "حشمة الدار" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تتضمن ارتداء الزي الإماراتي التقليدي، وأخرى بعنوان "في حب العين" تستضيف شخصيات لها صلة بتاريخ المدينة للتعريف بماضي العين وبعض ذكرياتها.