إقبال لافت على مهرجان الوثبة للتمور وتتويج الفائزين بالمسابقات

شهدت فعاليات ومسابقات مهرجان الوثبة للتمور إقبالًا لافتًا من الزوار، فيما يستمر المهرجان حتى 22 مارس الجاري في مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي.

وفي ختام الأسبوع الماضي، تم إعلان نتائج مسابقة تغليف التمور، فئة التمور السادة، التي شارك فيها 29 متسابقًا، وقد خصص المهرجان لها 10 جوائز بقيمة إجمالية تتجاوز 169 ألف درهم.

وتحظى فعاليات ومسابقات مهرجان الوثبة للتمور بمتابعة واسعة من الزوار، الذين يتسوقون التمور الإماراتية الفاخرة عبر 40 محلًا مخصصًا لبيع التمور.

ويحرص المشاركون على التعرف إلى أصناف التمور المعروضة والمنتجات المتنوعة المصنوعة من التمور، والتي تتجاوز 200 منتج، تشمل الأكلات الشعبية، والتمور السادة، والتمور المحشوة، بالإضافة إلى صناعات حديثة يُعد التمر مكونًا أساسيًا فيها.

ويسلط المهرجان الضوء على تنوع أصناف النخيل في دولة الإمارات من خلال المحلات المشاركة، التي تقدم تمورًا عالية الجودة، مما يحفز أصحاب المحلات والمنتجين والمزارعين على استخدام أفضل الوسائل المستدامة في تعبئة التمور، والعمل على تسويقها محليًا ودوليًا، نظرًا لجودتها العالية، ونظافتها، وتغليفها المتميز، وأسعارها التنافسية.