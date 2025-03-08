"كيوب للتطوير" تسهم بمليوني درهم دعماً لحملة "وقف الأب"

أعلنت شركة "كيوب للتطوير"، إسهامها بمبلغ مليوني درهم لدعم حملة "وقف الأب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تزامناً مع شهر رمضان المبارك، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وتأتي مساهمة شركة "كيوب للتطوير"، في "وقف الأب" في إطار سباق المؤسسات والأفراد نحو فعل الخير لدعم الحملة، التي تستهدف تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير الرعاية الصحية للفئات الأقل حظاً.

كما تهدف الحملة إلى ترسيخ القيم النبيلة في دولة الإمارات وفي مقدمتها البذل والعطاء، والتضامن الإنساني العميق مع جميع شعوب العالم، وتطوير مفهوم الوقف الخيري، وإحداث حراك مجتمعي واسع النطاق يساهم في تحقيق مستهدفاتها في توفير رعاية صحية مستدامة للمحتاجين.

وقال إيجور مولشانوف، الرئيس التنفيذي لشركة "كيوب للتطوير"، إن دعم المحتاجين هو أحد السمات المميزة للمجتمع الإماراتي، وإن الشركة تؤمن بأن العطاء هو ركيزة أساسية في بناء مجتمعات صحية، موضحا إن الإسهام في حملة وقف الأب التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تأتي انطلاقًا من قوة المجتمع، ما يؤكد التزامها بجعل هذه المبادرة ذات أثر مستدام.

وأعرب عن فخره بأن تكون "كيوب للتطوير" جزءًا من هذه الحملة، وأمله في أن تلهم الآخرين للانضمام إليها، مضيفا أن مواجهة المرض دون سند أمر في غاية الصعوبة، وأن هذا الوقف سيكون بمثابة شبكة أمان للمحتاجين، يوفر لهم الدعم المالي والمعنوي، داعيا الجميع إلى الإسهام في هذا الجهد الإنساني الحيوي.

وتواصل حملة "وقف الأب" استقبال الإسهامات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة (FathersFund.ae)، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني (8004999)، والحساب المصرفي للحملة (IBAN Number: AE020340003518492868201) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "وقف الأب" إمكانية الإسهام بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "أبي" أو "Father" عبر شبكتي "دو" و"اتصالات من إي آند" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

كما يمكن الإسهام في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن DubaiNow" تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة "جود Jood.ae".