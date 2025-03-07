جامعة الإمارات تناقش دور الجامعات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة

أوضح الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، أن الجامعة تعمل على دعم بيئة العمل الأكاديمي والتعليمي من خلال تنظيم الأنشطة اللاصفية، والتي بدورها تسهم في إبراز دور الجامعة المجتمعي، وأن مجالس جامعة الإمارات الرمضانية تهدف إلى مناقشة أبرز المواضيع المهمة في مختلف المجالات ودور المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية في إيجاد الحلول العلمية المبنية على التجربة والتحليل.

جاء ذلك خلال تنظيم الجامعة مجلسها الرمضاني الأول بعنوان «دور الجامعات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة»، بحضور عدد من أعضاء الإدارة العليا ومديري الإدارات والأكاديميين والباحثين، وذلك في إطار التزام الجامعة بدعم رؤية الدولة وأجندتها الوطنية 2030 -2050.

شهد المجلس مناقشات عميقة حول دور المؤسسات الأكاديمية في تطوير الأبحاث والابتكارات التي تعزز الاستدامة، إلى جانب أهمية دمج معايير التنمية المستدامة في المناهج الدراسية، كما سلّط الضوء على الشراكات بين الجامعات والقطاعين الحكومي والخاص لدعم المشروعات البيئية، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وتطوير حلول مستدامة للتحديات العالمية، مثل تغير المناخ والأمن الغذائي والمائي.

وأكد المتحدثون خلال اللقاء أن الجامعات تلعب دوراً محورياً في بناء كوادر وطنية مؤهلة، قادرة على قيادة المبادرات الخضراء والمستدامة. كما تم استعراض تجارب رائدة في تبني التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لدعم التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.